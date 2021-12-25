/668125/أمهات-مصر-تستعرض-دور-المبادرات-الرئاسية-في-التوعية-المجتمعية

استعرضت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، المبادرات الرئاسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتي الآن، وذلك في إطار دور الإتحاد التوعوي الذي يقدمه لأولياء الأمور.

دوت الخليج

وقالت رئيس اتحاد أمهات مصر، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت مبادرات عديدة في كافة التخصصات التي تصب في مصلحة المواطن، مشيدة بكتاب (الرؤية والإنجاز .. مصر تنطلق)، الذي أعده مجلس الوزراء، والذي يرصد المبادرات الرئاسية التي إنطلقت خلال السبع سنوات الماضية.

الدولة تدشن عددًا من المبادرات الرئاسية التي تخدم الدولة

ونقلت عبير أحمد المبادرات الرئاسية على صفحة إتحاد أمهات مصر وصفحة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، والذي يضمان أولياء أمور من مختلف محافظات الجمهورية، في الفيسبوك:

100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

دعم صحة المرأة المصرية.

الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

دعم صحة الأم والجنين.

متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

مبادرة مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة).

القضاء على قوائم الإنتظار للتدخلات الجراحية.

علاج مليون أفريقي من فيروس سي.

متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا.

تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

دكان الفرحة، بهدف توفير الملابس الجديدة للمواطنين الأولى بالرعاية وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من اليتيمات وذوي الهمم.

*سجون بلا غارمين.

مبادرة (إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية) بهدف ترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في مختلف المجالات وتشجيع السياحة بين الدول الثلاث.

مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي (ما يغلاش عليك).

مبادرة (بر أمان) بهدف دعم وحماية صغار الصيادين بالتعاون مع "صندوق دوت الخليج" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

مبادرة (مراكب النجاة) بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، وفتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة.

(اتحضر للأخضر ... اتحضر للمستقبل) بهدف تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

مبادرة (إعمار غزة) بهدف رعاية الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

مبادرة (صنايعية مصر) بهدف صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة وإعادة الحرف.

مبادرة (تتلف في حرير) بهدف إنشاء قاعدة بيانات لصناع السجاد والكليم اليدوي.

مبادرة (اتكلم عربي) بهدف ترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

مبادرة (أفريقيا لإيداع الألعاب والتطبيقات الرقمية) بهدف تنمية القدرات وتأهيل الشباب المصري والأفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية بإستخدام أحدث التقنيات.

مبادرة (مصر تصنع الإلكترونيات) بهدف توطين صناعة الإلكترونيات.

مبادرة (رواد تكنولوجيا المستقبل) بهدف إنشاء منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارا تدريبيا بتخصصات تكنولوجية متقدمة وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية.

مبادرة (دمج وتمكين متحدي الإعاقة) بهدف تطويع قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لذوي الإعاقة.

مبادرة (دراجتك صحتك) بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والصحية لدى المواطن المصري.

الرئيس السيسي يوقع على كتاب يوثق المشروعات التي تمت بربوع مصر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التي تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد.