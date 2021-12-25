/668119/العو-جه-العو-حضر-تفتتح-حفل-الكينج-محمد-منير-بمدينة-نصر

تفاعلت مواقع التواصل الأجتماعي مع فيديو لمغني المهرجانات عنبة، و ذلك أثناء ظهوره علي مسرح حفل الكينج الذي كان أمس الجمعة، وتفاعل مع الجمهور بأغنية الشهيرة العو جه، علي الرغم من صدور قرارا بايقافة من قبل نقابة المهن الموسيقية.

و ظهر عنبه في هذا الفيديو المنتشر له بشكل كبير و هو يتفاعل مع الجمهور علي أغنية «العو جه العو حضر»، وكان ذلك عن طريق الفلاشة والتي منعتها نقابة المهن الموسيقية من قبل و منعت الغناء عليها، و غني عنبة في فقرة ما قبل ظهور الكينج محمد منير للمسرح، وكانت الحفلة في فندق جويل الزهراء مدينة نصر.

ويرصد لكم دوت الخليج التفاصيل الكاملة عن هذا الموضوع وذلك خلال السطور الاتية.

ايقاف مطرب المهرجانات عنبة

و قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية سابقا بيانا رسميا بايقاف عددا من مطربين المهرجانات الشعبية، حيث كان في مقدمتهم حسن شاكوش، حمو بيكا، مجدي شظة، عنبة، شواحة وغيرهم، وذلك للقيام بتقنين أوضاعهم في النقابة.

و علق مصطفي عنبة علي قرار نقابة المهن الموسيقية بايقافة مع عدد كبير من مطربي المهرجانات، ومنعهم من الغناء في مصر بشكل نهائي.

وعلي الرغم من ذلك لم يصمت عنبة، وخرج عن صمته وأوضح عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام أن نقابة المهن الموسيقية تسببت في منعه من تحقيق أحلامه، قائلا: «أنا دلوقتي رزقي الوحيد حب الناس، أنا ممنوع من الغناء وممنوع من الحلم بس مش ممنوع من حبكم، إن كان الله معنا فمن علينا؟»

و لم تكن هذه المرة الأولي التي خالف فيها الفنان عنبة قرار النقابة بايقافة.

مخالفة عنبة لقرار النقابة من قبل

حيث قام مصطفي عنبة باحياء حفل في الساحل الشمالي، وغني فيه "عاوز أصيف، الملوك"، وبذلك قدخالف قرار نقابة المهم الموسيقية، الخاص بوقفه عن الغناء لحين تقنين أوضاعه في نقابة المهن الموسيقية.

اضافة الي احياء حفل غنائي في عيد الأضحي السابق باحدي قري الساحل الشمالي بمشاركة الراقصة اوكسانا، وغني في هذا الحفل "الملوك،غشيم،هنا القاهرة" وغيرهم من أغانيه، وقد حضر هذا الحفل العشرات من الجمهور.

عنبة مع أحمد سعد في الملوك

وكان الفنان أحمد سعد، تعاون في أغنيته الجديدة «ملوك»، مع مطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش»، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت قيادة المخرج حسين شعبان.