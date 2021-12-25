جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال استعراضه مشروعات الطرق بالصعيد قائلا: "الطرق الجانبية هل هتبقى فى حياة كريمة مرصوفة ولا لا"، ليرد الوزير: "دى جوه الأراضى الزراعية لن ترصف سيتم تمهيدها، ولكن طرق الأهالى من قرية إلى أخرى سيتم رصفها".





وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت: "بقول الكلام ده لأنى بخاف الناس تتعدى وتبنى على المحاور دى، إدرسوا الطرق دى، وقلت عدم البناء على أجناب المحاور بعمق كيلو متر مسؤولية وزارتى الدفاع والداخلية، اللى بانى خلاص بس الوضع القائم ميتغيرش". وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه بعدم البناء على أجناب المحاور: مسؤولية الدفاع والداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.