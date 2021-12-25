عاجل.. وزير النقل يعلن هدية الرئيس للشعب المصرى فى بداية العام الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، خلال افتتاح عدد من المشروعات من محافظة قنا، بحضور الرئيس السيسى، إن الـ1300 عربة كلفت 16 مليار جنيه مصرى، والتجديدات 3 مليارات جنيه.

وقال الوزير، إن هدية الرئيس للشعب المصرى مع بداية العام الجديد، هى رفع آخر عربة قطار قديمة من على خطوط السكة الحديد بالكامل من محافظة أسوان، مؤكدا أنه اعتبارا من 1 يناير 2022 ستكون جميع العربات جديدة ومجددة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.