عاجل.. السيسى يفتتح محورى كلابشة فى أسوان وعدلى منصور فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، محور كلابشة فى أسوان، بالإضافة إلى طريق الصعيد الصحراوى الغربى، المرحلة الأولى بطول 230 كيلو.

كما تم افتتاح محور المستشار عدلى منصور، بمحافظة بنى سويف، بالإضافة إلى كوبرى البلينا بمحافظة سوهاج، والمرحلة الأولى من محور ديروط، بمحافظة أسيوط، وازدواج طريق سفاجا - القصير - مرسى علم بطول 200 كيلو.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.