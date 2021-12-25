عاجل.. السيسى: مناطق الخدمة على الطريق توفر عامل الأمن للمواطن

جدة - نرمين السيد - سأل الرئيس عبدالفتاح السيسى، المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن الخدمات الموجودة على الطرق الجديدة مثل محطات الوقود، ليرد الوزير: "كان فيه ولكن أثناء تطوير الطرق تم إزالتها وسيتم إعادتها".





وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت "أن محطات الوقود مناطق تنموية، حيث يمكن إضافة خدمات أخرى لها"، موجًها حديثه للشركات: "مستعدين تعملوا ده".

وتابع: "ممكن تعمل 15 منطقة منهم 5 غير اقتصادى والـ10 اقتصادى"، مؤكدًا أن مناطق الخدمة توفر عامل الأمن من خلال توافر الإسعاف والشرطة وأبراج الإشارة.

واستطرد: "المحطات لتحصيل فلوس، إحنا بنضحك، إنتوا شايفين المليارات زى الكوتشينة، إحنا عاملنها عشان يكون فى سيطرة أمنية على الطرق".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.