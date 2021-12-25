عاجل.. مواطن: السيسى أعاد الحياة للصعيد.. وحياة كريمة مشروع تاريخى

جدة - نرمين السيد - قال أحد أهالى الصعيد، إن ما حدث من إنجازات ومشاريع فى الصعيد غير مسبوق، مضيفا أن "اللى حصل فى الصعيد محصلش من 7 آلاف سنة، لازم العالم يكون فاهم إن ما حدث لم يحدث منذ بداية التاريخ".





وأضاف خلال حضوره افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الأهالى فى الصعيد كانوا يعيشون فى أقل من العشوائيات فلم يكن هناك مياه أو صرف صحى، متابعا: "العيشة كانت قائمة على ظلام دامس، وبفضل توجيهات السيسى عادت الحياة للصعيد". وتابع: "حياة كريمة مشروع بحث عن الإنسان اللى كان مفقود ده مشروع تاريخى، وكل أهالى الصعيد بيشكروك".

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