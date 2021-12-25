عاجل.. السيسى: تكلفة المشروعات فى مصر 6.2 تريليون جنيه

وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت، أن الدولة مستمرة فى الإنشاءات كما أن هناك صيانة فى حاجة إلى الإمداد.
وأوضح أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، تحدث عن مشروعات وزارة النقل ولكن لم يتحدث عن باقى المشروعات التى تقوم بها الدولة، مضيفًا: "اللى بنتكلم فى الصعيد بس، وهناك حجم آخر من المشروعات".
وأوضح أن تكلفة المشروعات التى تتم فى مصر بحسب كتاب الرؤية والإنجاز تساوى 6.2 تريليون جنيه، مضيفًا: "لسه شغالين وهانشتغل".
ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
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