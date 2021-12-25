عاجل..السيسى يوجه المحافظين بمنع البناء على جوانب المحاور: من فضلكم انتبهوا

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالصعيد، من محافظة قنا، اليوم السبت: "وأنا جاى بالطيارة من فوق الأقصر شوفت الأرض الصحراوية شرق وغرب وتقدر تحط فيها مساكن".

ووجه الشكر لكل من ساهم فى المشروعات التى يتم افتتاحها فى الصعيد، مضيفًا: "محتاجين دعمكم، من فضلكم خشوا معانا، أنا مش عايز أقول كلمة مش لطيفة لو قولت هل الجيوب اتملت، الحاج سعيد ويابشمهندس هانى هى الجيوب متملتش يعنى؟ طب عايز تاخد منى 25% ليه".