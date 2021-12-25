جدة - نرمين السيد - عقد مركز التدريب المهنى التابع لوزارة القوى العاملة، بمحافظة قنا، ورشة عمل فى إطار المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب، تحت شعار "مهارتك أساس مهنتك"، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى WFP وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، وبحضور المهندس وائل قطب من الإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة والمهندس عبد الحميد غزالى مدير مركز التدريب المهنى بقفط وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية.





وقال حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، إن الورشة ناقشت دور المشروع الوطنى للنهوض بمهارات الشباب والذى تلخص فى خلق فرص عمل للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة من خلال التدريب الفنى والمهنى وريادة الأعمال مع خلق شراكات فعالة مع القطاع الخاص. وأكد مدير المديرية أن هذه الورشة تأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاهتمام بملف التدريب وإعطائه الأولوية نظرا لما له من أهمية كبرى فى تغيير ثقافة الشباب وتأهيلهم للدخول فى سوق العمل. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد بدء قبول الطلبات للتدريب المجانى فى مهن (الكهرباء، والسباكة، والخياطة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف، واللحام) بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهارتك أساس مهنتك.. ورشة تدريبية للقوى العاملة بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.