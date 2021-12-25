قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم الاحتفال برفع آخر عربة قديمة من على خطوط السكة الحديد بالكامل من محطة أسوان، وستكون كل العربات جديدة اعتبارا من بداية يناير.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير النقل يعلنها: اعتبارًا من ١ يناير القادم ستصبح كل عربات السكك... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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