سعفان يتابع مراكز التدريب المهني بالمحافظات..وتخريج 11 متدربا علي مهنة ميكانيكا السيارات...

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
وقام ياسر سعيد مدير مديرية القوى بالإسكندرية ، بتسليم شهادات تخريج دفعة جديدة من المتدربين على مهنة ميكانيكا السيارات بمركز تدريب مهنى محرم بك لـ 11 متدرباً .
وخلال احتفالية تسليم شهادات التخرج أشاد الخريجين بجودة التدريب وإثراء قدراتهم على اصلاح السيارات، كما استمع الحضور ومقترحاتهم فى تطوير ورش التدريب لتواكب التطور الذي تشهده صناعة السيارات في العالم.
وقال مدير المديرية : إن الوزارة تدرس حاليا تطوير القسم بأجهزة حديثة تساعدهم فى كشف الأعطال بالسيارات الحديثة وتكون مواكبة لسوق العمل ووعدهم بالسعي في دراسة تحويل المركز ليقدم خدمة مجتمعية إنتاجية جنبا إلى جنب بجوار التدريب العملي للشباب مما يؤهلهم للانخراط الفعلي بسوق العمل ومتطلباته.
ووعدهم بلقاء آخر عند توزيع شنط العدة على أوائل الخريجين لبدء مشروعها الصغير ليكون نواة لمشروع كبير آملا فى حل مشكلة البطالة للشباب.
شارك في تسليم الشهادات ايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، وبسمة مصطفى مديرة المركز.
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