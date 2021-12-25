وزير السياحة و محافظ بورسعيد يعقدان مؤتمرٱ لمناقشة الخطة المستقبلية للنهوض بالقطاع...

وزير السياحة: الزيارة لمدينة بورسعيد تهدف للإطلاع على المقومات السياحية للمحافظة وتقديم الدعم بما يعظم الاستفادة السياحية.

محافظ بورسعيد يوجه الشكر لوزير السياحة والذي ساهم فى وضع بورسعيد على الخريطة السياحية، ويهنىء أهل مصر بالافتتاحات السياحية العظيمة مؤخرا

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والٱثار، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مؤتمرا بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار زيارة "وزير السياحة والٱثار" لمدينة بورسعيد للمشاركة فى احتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد ، ولمناقشة الخطة المستقبلية للنهوض بالقطاع السياحي لمدينة بورسعيد، و بحث تقديم الدعم الذي يساهم فى استكمال خطة وضع بورسعيد على الخريطة السياحية، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وقيادات وزارة السياحة و مسؤولي مكتب وزارة السياحة بمدينة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالسيد وزير السياحة والٱثار، مثنيا على حرص سيادته على المشاركة فى احتفالات العيد القومي لمدينة بورسعيد، مؤكدا على أنه أول وزير سياحة يضع بورسعيد على الخريطة السياحية، مشيرا أن الزيارة تأتى فى إطار الخطة المستقبلية لنهضة السياحة ببوىسعيد، لافتا لدوره الكبير فى ترميم المسجد العباسى ببورسعيد والذي يعد من المساجد التراثية التى توضح.مقاومة الشعب البورسعيدي خلال حرب ٥٦، مشيدا بحرص وزير السياحة الدائم على تقديم أوجه الدعم المختلفة للارتقاء بالسياحة ببورسعيد، و وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأهل مصر بالافتتاحات العظيمة مؤخرا، أهمها طريق الكباش بالأقصر ونقل الموميات للمتحف الحضاري والذي ابهر العالم كله وغيرها.

وخلال كلمته، أشاد وزير السياحة والٱثار بالتطوير الذي جرى على أرض المحافظة فى مختلف المجالات، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المقومات السياحية ببورسعيد وبحث كيفية ربط بورسعيد بكافة المحافظات، واستغلال المقومات العظيمة لبورسعيد سواء من الموقع الجغرافي أو التاريخى فى وضع بورسعيد على الخىيطة السياحية ، وتقديم الدعم الذي ساهم فى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية ببورسعيد.

وخلال فعاليات المؤتمر، تم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات القومية ببورسعيد، وأهدي المحافظ وزير السياحة درع المحافظة تقديرا لجهود سيادته المتواصلة فى الارتقاء بالقطاع السياحي.

ومن المقرر أن يتفقد محافظ بورسعيد ووزيرالسياحة، مشروع ساحة مصر وشارع فلسطين السياحي، كما سيتفقدا المشروعات السياحية غرب بورسعيد " بورتو سعيد وتور باي"، وذلك فى إطار خطة المحافظة للنهوض بالسياحة تماشيا مع كافة القطاعات الأخرى ، وبحث سبل دعم المشروعات التي يجري تنفيذها.