القوى العاملة تعقد ورشة تدريب تحت شعار ”مهارتك أساس مهنتك” بقنا

عقد مركز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة بقفط بمحافظة قنا ، ورشة عمل بعنوان ( المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب تحت شعار "مهارتك أساس مهنتك") ، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميWFP وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، وبحضور المهندس وائل قطب من الإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة والمهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب المهني بقفط وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية .

وقال حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا: إن الورشة ناقشت دور المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب والذي تلخص في خلق فرص عمل للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 45 سنة من خلال التدريب الفني والمهني وريادة الأعمال مع خلق شراكات فعالة مع القطاع الخاص .

وأكد مدير المديرية أن هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالاهتمام بملف التدريب وإعطائه الأولوية نظرا لما له من أهمية كبرى في تغيير ثقافة الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

وأشار إلي أن الفترة القادمة ستشهد بدء قبول الطلبات للتدريب المجاني في مهن ( الكهرباء ، والسباكة ، والخياطة، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف ، واللحام ) بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم .