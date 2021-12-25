وزير النقل: تكلفة إنشاء 22 محورا على النيل تبلغ 28 مليار جنيه

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه قبل 2014 تم تنفيذ عدد 28 كوبرى، كما تم التخطيط لإنشاء 22 محورا جديدا على النيل بتكلفة 28 مليار جنيه وبنسبة تصل إلى 55 % من الكباري القائمة على النيل، مشيرا إلى أنه ومنذ 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ عدد 12 محورا منها 5 محاور سيتم افتتاحها اليوم، وجار تنفيذ 9 محاور حاليا.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، : يصل الإجمالى في 2024 الى 60 محورا وكوبرى منها 28 محورا وكوبرى بالصعيد، منوها بأن تكلفة تنفيذ عدد 22 محورا على النيل تبلغ 28 مليار جنيه وفي حالة تأجيل التنفيذ لعام 2024 ستصل التكلفة إلى 80 مليار جنيه، وفى حال تنفيذها قبل 2009 كانت ستنفذ بتكلفة 10 مليارات فقط.

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع القومي للطرق تكلف 295 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، مضيفا: "إنشاء 7 آلاف كيلو جديدة منها 2600 في الصعيد، ليصل إجمالى أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم منها 12.600 في الصعيد، موضحا أنه تم تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم طرق رئيسية منها 4 آلاف في الصعيد.

وعن مشروعات السكك الحديدية، قال الوزير: بلغت تكلفة الوحدات المتحركة 25 مليار جنيه، وتطوير نظم الإشارات 50 مليار جنيه، والبنية الأساسية 105 مليارات، وتطوير الورش 15 مليار جنيه".