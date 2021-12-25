/668127/الرئيس-السيسي-هنمنع-البناء-على-جانبي-المحاور-الجديدة-نهائيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المحاور والطرق الجديدة التي يتم إنشائها خلال هذه الفترة، يجب المحافظة على أرض فراغ بجابنها وعدم التعدي على حرمها والبناء عليه، مشيرًا: "دي مهمة القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وعدم البناء بجانب المحاور مع الحفاظ على الوضع القائم وعدم التغيير فيه".

دوت الخليج

وجاءت توجيها رئيس الجمهورية السابقة، خلال مشاركته في الإحتفالية التي تشهدها محافظات الصعيد اليوم السبت، لافتتاح عددًا من المشروعات القومية التي تخدم المجتمع وتوفر للمواطنين حياة كريمة.

واستعرض وزير النقل كامل الوزير، العديد من المشروعات التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية من الكباري والمحاور الجديدة، في عدد من المحافظات بالوجة القبلي، وتبطين الترع وتطهير مصارف الري ، كما أكد أن محور ديروط من أطول المحاور التي تم إنشائها والذي يبلغ طوله 45 كيلو.

الرئيس السيسي: المنتج المحلي قوي وجيد للغاية

وكان الرئيس السيسي قال إن الحكومة تعمل الفترة الحالية على توفير متطلبات السوق المحلي، وهناك تجربة آخرى في مدينة الأساس والتي كان من المفترض أن نوفر فيها عددًا من المنشآت التي تخدم المواطن هناك، مشيرًا: أ، المنتج المحلي قوي وجيد للغاية، ولكن يجب أن يكون المصنع لهذه الخامات لدية إمكانية التطور والتجديد.

كما وجه السيسي خلال الاحتفالية المقامة حاليا في الصعيد لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بالتعامل مع المصانع الغير مرخصة والعمل على تقنينها للدخول في المسار الصحيح الذي تريده الدولة.