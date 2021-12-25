الرئيس السيسي يتفقد عددًا من المشروعات القومية في الصعيد 

/668134/الرئيس-السيسي-يتفقد-عددا-من-المشروعات-القومية-في-الصعيد

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عددًا من المشروعات القومية التي تم انشائها خلال الفترة السابقة في محافظات الوجة القبلي، برفقة وزير النقل كامل الوزير، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

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وأكد الرئيس السيسي خلال مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت اليوم على ضرورة الحفاظ على جانبي المحاور الجديدة وعدم البناء عليها من قبل الأهالي، كما كلف القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمتابعة الكاملة لهذا الأمر.

وفي مواجهة للرئيس السيسي للمصانع المخالفة، وجه وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، بالتعامل مع المصانع الغير مرخصة وتقنين أوضاعها وجعلها تسير في المسار القانوني الذي تسعى لتنفيذه الدولة.

وأشار السيسي أن الحكومة تعمل الفترة الحالية على توفير متطلبات السوق المحلي، وهناك تجربة آخرى في مدينة الأساس والتي كان من المفترض أن نوفر فيها عددًا من المنشآت التي تخدم المواطن هناك، مشيرًا: أ، المنتج المحلي قوي وجيد للغاية، ولكن يجب أن يكون المصنع لهذه الخامات لدية إمكانية التطور والتجديد.

كما وجه السيسي خلال الاحتفالية المقامة حاليا في الصعيد لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بالتعامل مع المصانع الغير مرخصة والعمل على تقنينها للدخول في المسار الصحيح الذي تريده الدولة.

الرئيس السيسي ممازحًا أحد المقاولين: "اشتغل وخد 25 % من التكلفة

ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى أحد المقاولين:" تشتغل فى محاور «دشنا» ولما تخلصه تاخد الفلوس بعدها سنة، مضيفًا:" لا خلاص هاتعمله وتاخد 25% والباقي هانديهولك وقت آخر".

وتابع:" الناس اللى شغالة مع الدولة جدعان اوى، مضيفًا:" أنتم عارفين يعني اية ينفذ مشاريع بقيمة مليارات وياخد 25% فقط".