الرئيس السيسي لـ«عضو مجلس نواب»: أنا مش بهادي حد.. أنا بتاع شغل بس.. فيديو

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تصدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنائب مصطفى محمود مصطفى ، عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا، بعد مطالبة الأخير بأن يهادي الرئيس عمال مصانع الأسمنت بجنوب الصعيد، مقابل الخصومات التى تم تطبيقها عليهم فى وقت لاحق.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشاريع القومية المنفذة بمحافظات جنوب الصعيد.

دوت الخليج، يرصد المحادثة التى جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأحد أعضاء مجلس النواب، النائب مصطفى محمود مصطفى، بعد مطالبة الأخير بتقديم الرئيس هدية للعمال.

الرئيس السيسي لنائب: أنا مش بهادي حد.. أنا بتاع شغل بس

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي موجهًا حديثه للنائب مصطفى محمود مصطفى:" أنا مش بهادي حد، أنا بعمل شغلي بس ولو عايزين تكرموهم اكرموهم أنتم".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا حديثه لعضو مجلس النواب، مصطفى محمود مصطفى:" الكلام دا تشوفه مع رئيس الوزراء، أنا ماليش دعوة".

هذا ولا تزال الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى وبشكل دائم تقديم أقصى مجهود فى تنفيذ وإعداد المشاريع القومية.

الرئيس السيسي يوجه بتنظيم الطرق ووجود محطات وقود

وفى نفس السياق، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد على ضرورة أن يكون هناك محطات وقود على الطرق الرئيسية المنفذة فى محافظات الصعيد.

كما وجه الرئيس السيسي، بضرورة وجود سيطرة أمنية على الطرق والمحاور المنفذة بمحافظات الصعيد، مضيفًا:" لازم تكون هناك مساعدة فى حالة حدوث أى طوارئ".

تجدر الإشارة إلى أن تلك الافتتاحات المتتالية، تأتي فى إطار «أسبوع الصعيد»، حيث افتتاح الكثير من المشاريع القومية التى من شأنها النهوض بمستوى الخدمة والحياة فى الصعيد.