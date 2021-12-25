كوبري طهطا العلوي .. شريان حياة أنقذ الاهالي من كوارث في سوهاج

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عان أهالي مدينة طهطا وقراها لسنوات طوال من عدم وجود كوبري أعلى السكة الحديد يكون بديلا للعبور في حالة غلق المزلقانات وخاصة لفترات طويلة قد تؤثر على حياة المواطنين في حالة طريقهم للمستشفيات في بعض الاحيان.

ولا ينكر أحد أن ما يشهده صعيد مصر من تنمية شامله في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كافة المجالات وبخاصة الإنجازات في مجال الطرق والمحاور والبنيه التحتية يعد انجاز تاريخي، ويعمل على نقل الصعيد نقله كبيره غير مسبوقة ، وهذا كما قال الخبراء يعد بمثابة دعوه للاستثمارات الأجنبية والمحلية في صعيد مصر، حيث الطرق العالمية الحديثة والمحاور الذكية والبنيه التحتية المتكاملة.

كوبري طهطا العلوي في سوهاج

ويرصد دوت الخليج أبرز التفاصيل عن محو ر كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد شمال محافظة سوهاج، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في مايو 2017 عبر الفيديو كنفرانس.

_ يربط كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد بين غرب وشرق مدينة طهطا، ويساهم في ربط طريق "القاهرة – اسوان" الزراعي بالطريق "القاهرة – اسوان" الصحراوي الغربي.

_ يمر كوبري طهطا اللوي أعلى السكة الحديد وترعه داخل المدينة، وساهم كثيرا في سهولة حركة منطقة الساحل شرق شريط السكة الحديد وقرى الشرق الى الغرب في أقصر وقت وأقل مجهود.

_ يساهم كوبري طهطا العلوي في ايجاد سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، والحد من الحوادث بسبب تقاطع الطرق السطحية مع خطوط السكة الحديد، وسهولة الانتقال الى المنطقة الصناعية غرب طهطا في وقت قصير.

_ يبلغ الطول الاجمالي لمحور كوبري طهطا العلوي على السكة الحديد 1214 متر، نظام اتجاهين كل اتجاه حارتين، بعرض 16 متر.

_ بلغت التكلفة الاجمالية لكوبري طهطا العلوي على السكة الحديد 79 مليون جنية.