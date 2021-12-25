/668126/تغير-ملامح-هاجر-أحمد-بسبب-فقدان-الوزن-صورة

شاركت الفنانة هاجر أحمد صورة لها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وبدى على ملامحها الاختلاف، بسبب شحوب وجهها ونحفتها، إذ خسرت الفنانة كمية الكثير من من وزنها.

دوت الخليج يرصد سبب تغير ملامح الفنانة هاجر أحمد

وكان أخر ظهور للفنانة هاجر أحمد من خلال برنامج “معكم” فجرت من خلاله تصريحات جريئة حول حياتها الشخصية تعلنها للمرة الاولى وكيف وصلت لمجال التمثيل، فضلا عن تفاصيل خطبتها وزوجها من أحمد حداد التي تفاجئ به الجمهور مما وضعها في مرمى الإنتقادات.

أبرز تصريحات هاجر أحمد مع منى الشاذلي

وجاءت تصريحات هاجر أحمد على النحو الآتي:

-موضوع خطوبتي مكانش ليه تمهيد عندي وفعلا جه بسرعة.

-مكانش في فترة خطوبة طويلة علشان أعلن عنها والعلاقة كلها مكنتش طويلة استمرت لشهرين فقط

-عرفته جوزي عن طريق أهلي وإتجوزنا علطول، وأنا وافقت في يوم.

-وعن دخلوها في الفن قالت علياء: في يوم ما كنت بشاهد مسلسل تحت السيطرة للفنانة نيلي كريم، وإخراج تامر محسن، أشعرت بغيرة فنية، فأرسلت جواب للمخرج تامر محسن، وقلت له قصتي وأن أهلي رافضين التمثيل.

-تامر محسن شجعني جدًا وقال لي استمري وراء حلمك، وبالفعل حاربت، وكان أول عمل لي في مسلسل هذا المساء بترشيح من تامر محسن.

-تعرضت للكثير من الانتقادات من الناس بسبب فستان فرحي، ولكن الفستان بالنسبة لي أعجبني، لأنه كان بسيطًا، وانا بحب البساطة جدًا.

هاجر أحمد ونجاحها في مسلسل إلا أنا

وعرض لـ هاجر أحمد في الوقت الحالي على قناة Dmc حكايتها “بدون ضمان”، من مسلسل “إلا أنا” والتي تصدرت التريند على مدار يومين متتاليين منذ أن عرضت الحلقة الأولى وهي من بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

وتناقش الحكاية قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.