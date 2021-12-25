/668129/عيد-حماد-الرئيس-السيسي-حقق-طفرة-غير-مسبوقة-بقرى-الصعيد-لم-يتخيلها-أحد
قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي ساهم في عمل طفرة غير مسبوقة بقرى الصعيد، لم يكن أحد يتخيلها، جاء ذلك تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بإقليم الصعيد.
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ونوه النائب عيد حماد خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي خلال افتتاح سلسلة من المشروعات اليوم بقنا، أكد على ضرروة متابعة الأوضاع في المجمعات الصناعية الجديدة، مشيرا إلى أهمية مسئولية المحافظ والحكومة المشتركة من أجل متابعة هذه المجمعات وتفادي المشكلات التي تواجهها.
عيد حماد: الرئيس السيسي حقق طفرة غير مسبوقة بقرى الصعيد لم يتخيلها أحد
وتابع عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق الحديثة التي شهدها صعيد مصر، سواء عمل محاور ذكية وبنى تحتية متكاملة، ستكون بمثابة دعوه للاستثمارات الأجنبية، للاستثمار في صعيد مصر، وهو ما سيعود بالنفع على أهالي الصعيد، بسبب توفير فرص العمل، وتحويل القرى لأماكن مستقبلة للعمال بدلا من كونها في السابق طاردة للعمال.
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