/668130/النائب-محمود-عصام-الرئيس-السيسي-أثلج-صدورالمستثمرين-وأصحاب-المصانع-الغير-مرخصة-بتقنين-أوضاعهم

اشاد النائب محمود عصام موسي، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس نحو تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء، دون اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم بل العمل على التوجيه وتقنين الاوضاع المخالفة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمود عصام بشأن افتتاحات الصعيد

افتتاحات الصعيد

واضاف محمود عصام، عضو مجلس النواب، ان هذه التصريحات اثلجت صدور المستثمرين واصحاب المصانع وحتى صغار المستثمرين، حيث أن الملاحقة القانونية كانت تحول دون التقدم والتنمية واستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بدأها فخامة الرئيس، وبعد توجيهات الرئيس اصبح عنوان الاستثمار فى مصر "التقنين لا الحبس ولاغرامات".

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقنين الاوضاع القانونية للمصانع والمحال المخالفة دون الحبس او الغرامات او التقييد، بل التوجيه نحو تصحيح الاوضاع.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات التنموية، التى تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد والتى يأتى على رأسها محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص، الذى يربط بين مدينتى قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 19 كيلو متر وعرض 21 مترويضم المحور 30 عملا صناعيا لحل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها 15 كوبرى بتكلفة مالية بلغت 1,5 مليار جنيه.