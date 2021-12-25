/668132/الأحد--بدء-عرض-قصة-كفاح-بطلات-الأولمبياد-في-مسلسل-إلا-أنا

تنقل الدراما العديد من القصص الحقيقية وتكشفها وتجسدها في صورة أفلام أو مسلسلات، ولكن لأول مره تكشف الدراما المصرية مشوار بطلات مصر الرياضية، وذلك عبر تقديم كلا من اروما و المتحدة رحلة كفاح ثلاثة فتيات فزن بميدالية أوليمبية حكاية ”تقلها دهب”، والتي سيبدأ عرضها الأحد القادم.

يكشف موقع دوت الخليج تفاصيل هذا العمل الدرامي وذلك خلال السطور الاتية

تفاصيل حكاية “تقلها دهب” من مسلسل “إلا أنا”

و يبدأ غدا الأحد عرض أولى حلقات حكاية "تقلها دهب"، وهي حكاية جديدة من مسلسل " إلا انا" لتجسيد قصة حياة بطلات مصر الاوليمبين “هداية وفريال أشرف وسمر حمزة”. وتنهي حكاية "تقلها دهب" الموسم الثاني للعمل بداية من يوم الاحد 26 من ديسمبر القادم. الحكاية تتعاون فيها أروما ستوديوز”تامر مرتضى” والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة، والروابط الرياضية لتقديم حياة البطلات الثلاثة "هداية مالك وفريال اشرف وسمر حمزة”.

حكاية تقلها دهب

تجسد الفنانة هند عبدالحليم دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتية في أوليمبياد طوكيو الأخيرة، فيما تجسد سارة عبدالرحمن شخصية بطلة التايكوندو هداية ملاك، الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، أما هلا السعيد فتجسيد شخصية المصارعة سمر حمزة.

مسلسل “إلا أنا”

وكتب حكاية “تقلها دهب” حسن كمال، ويخرجها “أحمد يسري”،و مسلسل الا انا فكرة الكاتب “يسري الفخراني”.

ويلعب بطولتها كل من “هند عبد الحليم وسارة عبد الرحمن وهلا السعيد ومنال سلامة وفيدرا”.

و مسلسل “الا انا” احتفظ بلقب الأكثر تأثيرا بين الاعمال التي تتحدث عن قضايا المرأة، خصوصا أنه أول الأعمال التي ناقشت قضايا النساء ومشاكلهم الخاصة بشكل مفصل.

مواعيد عرض حكاية تقلها دهب على قناة DMC

تذاع حكاية تقلها دهب من مسلسل إلا أنا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد الساعة الثانية صباحًا، والساعة الثانية عشر ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة الحادية عشر مساء والإعادة الثامنة صباحًا، والرابعة مساء.

حكايات مسلسل “إلا أنا”

يشار إلى أن قناة dmc عرضت على مدار الأسابيع الماضية حكايات "بيت عز" و"بالورقة والقلم" و"بدون ضمان" و"على الهامش" و"حكايتي مع الزمان" وكذلك "يبقى الأثر" و"طعم الدنيا" و"حلم حياتي".

و اخر حكاية لمسلسل”الا أنا” لاقت رواجا كبيرا و سنعرضها فيما يلي.

مسلسل "إلا أنا" حكاية "حلم حياتي”

وبدأ عرضه علي قناة dmc، والتي تعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام 8مساء على قناة dmc، و11مساء على قناة dmc دراما.

و التي تدور قصتة حول قضية هامة وهي مرض التوحد، و تتمحور قصة مسلسل "إلا أنا" حكاية "حلم حياتي" حول أسرة خديجة الفتاة المصابة بمرض التوحد والتي تجسدها الفنانة الشابة "مايان السيد"، لتكشف أحداث المسلسل كيفية التعامل معها والدعم الذي يقمه أهلها لها، و تسعى مايان السيد في دورها بحكاية "حلم حياتي"، تحقيق حلم طفولتها بأن تصبح ممثلة مشهورة، حيث تعتبر القصة مستوحاه من عائلات مرت بتلك التجربة في الواقع.