/668133/بملابس-شتوية-أنيقة-أحدث-ظهور-للإعلامية-إيمان-الحصري

كلت الإعلامية إيمان الحصري، التي اشتاق الجمهور لرؤيتها ورؤية تفاعلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة أنيقة كعادتها، في أحدث ظهور لها عبر موقع «انستجرام».

دوت الخليج يرصد إطلالة الإعلامية إيمان الحصري في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

وظهرت إيمان الحصري خلال الصورة التي شاركتها مع الجهور بجاكيت جلد جملي وسويت شيرت باللون ألاوف وايت، مع وضح القبعة الخاصة بالسويت شيرت على شعرها الأصفر المنسدل، كما حرصت في إطلالتها على إرتداء نظارة شمسية، لاستكمال أناقتها.

إيمان الحصري تكشف أصعب أيام حياتها

هذا وحلت إيمان الحصري في أول ظهور إعلامي لها، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، خلال برنامج «صاحبة السعادة» والتي كشف به عن تفاصيل مرضها وأصعب الايام التي مرت عليها.

وقالت إيمان الحصري خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس: «من أصعب اللحظات اللي مريت بها، طول الوقت كنت بسمع عن ناس بتتألم والمرض حاجة صعبة لكن دلوقتي حسيت بيهم وفهمت الناس دي فيها إيه وعايشة إيه».

وتابعت إيمان الحصري: «من كتر التعب كنت جثة هامدة بس الحواس شغالة والناس بتتكلم عليكي على أنك مش موجودة وكل اللي حواليا بياخدوا قرارات بالنيابة عني وقرارات تخصني، مكنتش قادرة أعمل حاجة ولا اقول كلمة، كنت يحتاج مساعدة في كل حركة بتحركها».

وأضافت: «أنك مش حرة، وأنك تفضلي موجودة في الحياة مرتبط بالأجهزة، كنت بتحرك بأجهزة كتير جدا لما طلعت من غرفة العناية كان مصدر للسعادة بالنسبة لي».

الاستهتار الطبي السبب الرئيسي لمرض إيمان الحصري

وكشفت إيمان الحصري رحلة مرضها من البداية لإسعاد يونس موضحة أن السبب في تدهور حالتها الصحية ووصولها لهذا الحد هو سوء تعامل الأطباء مع المشاكل الناتجة عن حدوث خطأ طبي أثناء إجرائها إحدى العمليات البسيطة، مضيفة: « حياتي اتشقلب فجأة بسبب خطأ طبي».

وأضافت: «المشكلة مكنتش في العملية المشكلة كانت في الخطأ الطبي اللي حصل والطريقة اللي حصلت في التعامل مع المهزلة دي، لو كان تم اتخاذ إجراءات صح مكنش هيحصل كل ده، أنا عملت ٧ عمليات في 21 يوم وكل مرة الوضع بيسوء أكتر، لو كان الموضوع اتعامل بطريقة صح كان هياخد شهرين أو تلاتة بالكتير، الخطأ الطبي وارد المشكلة كانت في التعامل مع الخطأ واللي اتربت عليه مجموعة من العمليات وتدهور في الحالة بالشكل الكبير ده».

واستكملت إيمان الحصري معربة عن استيائها: «في طبيب خرج قال لأخواتي أنا خلصت كل حاجة ادعولها، المفروض كان يقول خلصنا كل الأخطاء فمش عارفين نصلح»