تحرك برلماني بشأن تدريب العاملين بالجمعيات الأهلية على التعامل مع منظومة التسجيل الالكتروني

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دوت الخليج يرصد تعليق النائب أحمد مهنى بشأن تدريب العاملين بالجمعيات الأهلية على منظومة التسجيل الالكتروني

العاملين بالجمعيات الاهلية

حيث أوضح النائب أحمد مهنى، أن المجتمع الاهلى المتمثل فى الجمعيات والمؤسسات الاهلية من أهم أذرع الدولة فى التنمية فى مصر، وقد باتت مصر من الدول المشجعة للعمل الاهلى والتطوعى بل الداعمة والمساندة له والمحفزة لتطوره، من خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عندما أعاد القانون رقم 70 لسنة 2017 لمجلس النواب لمناقشته نظراً لاعتراض الغالبية العظمى من العاملين فى المجتمع المدنى عليه، الى أن قدمت الحكومة قانون ممارسة العمل الاهلى والذى صدر برقم 149 لسنة 2019 فى 19 اغسطس 2019 فى افضل صورة ممكنة تساعد على تطور العمل الاهلى واتساع انشطته.

وقد نص القانون على فترة توفيق للاوضاع للجمعيات لمدة عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، حيث كانت مجالس الادارة باقية دون انتخابات من قبل صدور القانون السابق عام 2017 بناءاً على تعليمات وزارة التضامن.

واضاف عضو مجلس النواب، النائب أحمد مهني، ان مديريات التضامن الاجتماعى ليس لديها علم ولا تعليمات للقيام بهذا الدور، ولا تقبل اى اوراق من الجمعيات.

وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعى باصدار وتحقيق بنود القانون وايجاد قواعد بيانات لحسن ادارة هذا العمل المهم، وانه سيتم توفيق الاوضاع اليكترونيا وورقياً ، والتسجيل الاليكترونى سيكون على مرحلتين، موضحا ان هذا لا يحتاج الا 10 دقائق على اى حاسب الى او تليفون محمول به انترنت لتسجيل اسم مفوض عن الجمعية للقيام بتوفيق الاوضاع.

واضاف احمد مهني، “ولكن الامر صعب على الجمعيات الاهلية لانها لم يتم تدريبها او تعريفها بما يجب عمله، فلا يوجد سوى نشرة ارشادية لا يفهمها الا العاملين على الحاسبات الالية، مع العلم ان غالبية القائمين على الجمعيات الاهلية الموجود غالبيتها فى المناطق الريفية والشعبية كانوا يديرون هذه الجمعيات ببساطة لحل المشكلات المجتمعية ومساعدة الأهالى حول جمعياتهم”.

واقترح احمد مهني، عضو مجلس النواب، وضع برنامج تدريبي بتوقيتات زمنية بهدف تدريب الكوادر لدى الجمعيات الاهلية والمؤسسية على اليات استخدام التسجيل الالكتروني وتوفيق اوضاع الجمعيات الاهلية والمؤسسات الاهلية. حيث أن استخدام الموقع الالكتروني بالياته تعتبر صعبة لدى العديد من كوادر الجمعيات والمؤسسات لاسيما التى بالصعيد او الأرياف او المناطق العشوائبة.