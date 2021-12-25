/668137/النائب-أحمد-فتحي-برنامج-leaders-league-أول-منصة-تجمع-الأنشطة-الطلابية-بالجامعات-المصرية

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إن هدف برنامج "leaders league" هو أول وأكبر منصة تجمع كل الأنشطة الطلابية علي مستوي الجامعات المصرية، بالتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات.

دوت الخليج

برنامج "leaders league"

وأضاف فتحي، خلال بيان له ، أن هدف هذه المنصة هو الوصول إلي جميع الأنشطة الطلابية ليتم تقديم الدعم الحكومي لهم الممثلة في الوزارات المعنية بمشاريع وأفكار الشباب ، ودعم مادي مقدم من القطاع الخاص لمساعدة الشباب في استكمال مشاريعهم، بالإضافة إلي الدعم الأعلامي لتسليط الضوء عليهم.

مؤسسات المجتمع المدني

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، أن الرئيس السيسي أطلق عام 2022 سيكون عام مؤسسات المجتمع المدني، مما سيتيح الفرصة لتلك المؤسسات أن يتم تعريفها من قبل الشعب المصرى، لافتا إلي مؤسسة شباب القادة استطاعت على مدار الثلاث سنوات السابقة أن تخلق برنامج أو منصة تجمع جميع الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وتابع أن أفكار الشباب كان الطلب الرئيسي للشباب داخل الجامعات، لافتا إلى أن مؤسسة شباب القادة قررت تجميع الأنشطة الطلابية مع الاحتياجات الخاصة بالشباب، مشيرا إلي أن هناك لجنة تحكيم مكونة من الحكومة والقطاع الخاص والإعلامي من أجل رؤية هل تلك المشاريع تستحق الدعم أم لا.