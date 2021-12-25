/668138/شحاته-أبوزيد-توجيهات-الرئيس-بتقنين-أوضاع-المصانع-غير-المرخصة-يدعم-الصناعة-المحلية-ويوفر-فرص-عمل

أكد النائب شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم في محافظات الصعيد، غاية في الأهمية، خاصة التوجيه بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار دعم الصناعة المحلية.

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جاء ذلك تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي اليوم لعدد من المجروعات التنموية باقليم الصعيد، مضسفا أن بعض أصحاب تلك المصانع غير المرخصة حاولوا دعم الصناعة الوطنية ولكن بطرق غير صحيحة، وبالتالي فان ترخيص تلك المنشأت سيساهم في توفير فرص عمل وكذلك دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في التنمية التي تتحقق في كافة ربوع مصر.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الافتتاحات الرئاسية بأسبوع الصعيد، جاءت مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات مصر، مشيدا بانشاء المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد ومنها مشروع المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، و المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار شحاته أبو زيد، أن الرئيس السيسي يعتبر القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، حيث أن التعاون مع القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية أمر جيد للغاية ويساهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.