احتفالًا باليوبيل الذهبي..محمد صبحي في ضيافة جامعة المنصورة الثلاثاء المقبل

/668141/احتفالا-باليوبيل-الذهبيمحمد-صبحي-في-ضيافة-جامعة-المنصورة-الثلاثاء-المقبل

تحتفل جامعة المنصورة بمرور 50 عاما على إنشائها 1972 م «اليوبيل الذهبي »، وذلك عن طريق إقامة ندوة بعنوان «الفن والثقافة وبناء الإنسان»، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري.

دوت الخليجيرصد تفاصيل استضافة محمد صبحي في جامعة المنصورة ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي

ويفتتح هذه الندوة الفنان القدير محمد صبحي في تمام الساعة الواحدة، الذي سيلتقي بطلبة الجامعة من للحديث عن الفن والثقافة وكيفية بناء الإنسان ويناقشهم في أفكارهم وأحلامهم المستقبلية ليستفيدوا من خبرته .

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق»

ويستعد الفنان محمد صبحي بعد غياب دام طويلًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود.

سيبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر» التي من المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل في عودة جديدة منه للوقوف على المسرح من جديد كفنان ومخرج.

ويشارك في بطولة مسرحية «نجوم الضهر» عدد كبير من النجوم يصل عددهم إلى 40 نجم ونجمة، ومن المقرر تقديمها على مسرح مدينة سنبل، ومن المقرر عرضها خلال موسم عيد الأضحى في حالة انتهاء كافة الترتيبات، إذ يكثف محمد صبحي ساعات العمل ترقبًا لعرضها.

وزارة الثقافة الأردنية تكرم محمد صبحي عن مجمل أعماله

هذا وقررت وزارة الثقافة الأردنية، بالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي تكريم الفنان الكبير محمد صبحي، بمناسبة مئوية دولة الأردن، والذي يصادف أيضا ذكري ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال.

ويكرم محمد صبحي عن عن مجمل إسهاماته في الأعمال الفنية والوطنية يوم 14 نوفمبر المقبل ، خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية.