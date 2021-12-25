صحة المنيا تجرى 9944 عملية جراحية ضمن قوائم الانتظار

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف الأعباء على المواطنين بالإضافة لإجراء الجراحات العاجلة للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطن المصرى.





وأوضح الدكتور محمد النادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 9944 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية العام الحالى 2021، حتى نهاية نوفمبر الماضى، منها 4909 عمليات جراحة عيون، و1234 جراحات مخ وأعصاب، و641 عمليات جراحة أورام، و2088 عمليات قسطرة قلبية، و351 قلب مفتوح، و586 جراحة عظام، و130 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، و5 قسطرة بالمخ، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التى تواجه المواطنين. من جانبها أشارت الدكتورة ايرينى عادل نجيب، مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، أن المبادرة تتم بمشاركة 17 مستشفى داخل المحافظة، وهى مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصى، مستشفى التأمين الصحى، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى جامعة المنيا التخصصى، مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعى الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصى، مركز النيل الدولى للعيون، مستشفى سمالوط النموذجى، مستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار.

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