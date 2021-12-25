القوى العاملة تعقد ندوة عن المساواة بين الجنسين بكفر الشيخ

وذلك بمقر مؤسسة التثقيف الفكرى بإسحاقة، بحضور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وحسين النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة التثقيف الفكرى.
وأوضح علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الندوة تضمنت التعريف بوحدة المساواة بين الجنسين وأهدافها ودورها فى تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرص عمل ملائمة للمرأة العاملة والقضاء على التمييز بين الجنسين فى بيئة العمل على أساس النوع الاجتماعى.
واستمع مدير المديرية إلى السيدات العاملات بأنشطة جمعية التثقيف الفكرى وأهم العقبات التى تواجههم فى العمل، فضلا عن مقترحاتهم حول تحسين أوضاع المرأة العاملة فى بيئة العمل.
واختتمت الندوة، بتوجيه الشكر للحضور وفتح مسار التعاون والتواصل المستمر لتمكين المرأة المصرية وتذليل كافة العقبات للقيام بدورها الحيوى فى المجتمع فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمرأة المصرية ومنحها مزيد من الحقوق.
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