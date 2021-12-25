محافظة الجيزة تبدأ أعمال تطوير شارع المدبح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقامت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب الجيزة بإزالة التعديات للمنشآت والمحال التجارية على الطريق العام بشارع المدبح وهو أحد متفرعات شارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة، وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال التطوير الشاملة للشارع ورصفه خلال خطة الرصف للعام المالى الحالى، حيث تشمل أعمال التطوير رصف وإنشاء بالوعات صرف للأمطار وأرصفة للمشاة ودعم الطريق بأعمدة الإنارة. واستكمالا لأعمال التطوير تنفذ المحافظة من خلال حى جنوب الجيزة أعمال تجميل بساحات شوارع المحطة والبحر الأعظم وميدان أم المصريين.

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