عاجل.. السيسى يجرى جولة بعدد من مشاريع الطرق فى قنا

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس، إلى شرح من وزيرى النقل والإسكان، عن أعمال تطوير الطرق بالمحافظة، وطرق الرصف.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتى ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.