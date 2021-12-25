وزير السياحة والٱثار يشيد بأعمال تطوير حديقة فريال

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والٱثار واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد حديقة فريال التاريخية بحي الشرق.
وقال محافظ بورسعيد، إن الحديقة تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال.
وأشاد وزير السياحة ، بمستوي التطوير بحديقة فريال، مؤكدًا أنها نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي، وأنها أصبحت آضافة سياحية تجذب العديد من الزوار لمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أن بورسعيد تشهد طفرة كبري في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، وهو ما نلمسه عند زيارة المحافظة.
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