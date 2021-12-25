الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية بمحافظة قنا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، جولة تفقدية بمحافظة قنا، وذلك للاطلاع على سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وذلك ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وخلال الجولة استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من الفريق كامل الوزير وزير النقل عن ألية العمل برصف وتجهيز المحاور الجديدة.