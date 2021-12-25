الرئيس السيسي: نفذنا مشروعات بـ6.2 تريليون جنيه.. ولسه شغالين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، معقبا على حديث وزير النقل، أن الفريق كامل الوزير تحدث عن مشروعات وزارة النقل ولم يتكلم عن كافة المشروعات الخاصة في القطاعات الأخرى سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو الهيئة الهندسية في أماكن أخرى، متابعا: "بقول للى بنتكلم فيه في الصعيد بس.. 1.6 تريليون جنيه للنقل بس.. أبو قير فيه أرصفة جديدة حوالى 6-7 كيلو بعمق 22 مترا على سبيل المقال.. مشروعات وزارة النقل حجمها كبير".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بالصعيد: "حجم أخر لم يذكر هنا.. ومش هقول المفروض أنه يقولهم.. بقول حجم العمل اللى بيتم في مصر في كافة القطاعات.. 1.6 تريليون.. 1600 مليار.. في كل القطاعات.. الدكتور مصطفى مدبولى بيقولى 6.2 تريليون جنيه.. 6 آلاف مليار و200 مليون ولسه شغالين".

وتابع الرئيس السيسى: "الحاجة الأخيرة.. المحافظين على القطاعات دى وعلى أجانب الطرق خاصة في المحاور الجديدة.. انتبه لعدم التعدى.. الحركة بقت سهلة.. يقولك ابنى جنب الطريق الجديد.. وانا جاى بالطائرة.. شايف الطرق الصحراوية شرق وغرب فاضية.. نبنى عليها وتتحرك 2 كيلو لأرضك الزراعية.. وبوجه كل الشكر لكل ساهم في المشروعات.. نتحرك بقوة في كافة المجالات".