انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 في مصر من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من المتابعين عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 لمعرفة مواعيد الأعياد والمناسبات العامة في مصر وذلك لترتيب المواعيد والأعمال الخاصة حتي لا تتعارض مع مواعيد الأعياد ويحتفل الشعب المصري بالعديد من الأعياد منها الدينية والوطنية وعيد العمال وعيد شم النسيم ونقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء متابعي موقعنا مصر فايف مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 والتي يستحق عنها العامل في القطاع العام والقطاع الخاص أجر كامل طبقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة نتمنى لكم متابعينا الاستمتاع بالأعياد والإجازات لعام 2022.

مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022

نعرض لكم متابعينا خلال السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر ويتميز المصريون بالاحتفال بالعديد من الأعياد والمناسبات خلال السنة لعل أهمها:

أهم الأعياد الدينية خلال عام 2022

عيد الفطر المبارك

عيد الأضحى المبارك

المولد النبوي الشريف

عيد رأس السنة الهجرية

عيد الميلاد للشرقيين

أهم الأعياد الوطنية عام 2022

عيد ثورة 25 يناير

عيد ثورة 30 يونيو

عيد ثورة 23 يوليو

عيد 6 أكتوبر

عيد تحرير سيناء

أهم أعياد 2022

عيد العمال

عيد شم النسيم

العيد موعد الإجازة الرسمية عيد الميلاد للشرقيين الجمعة 7 يناير 2022 عيد ثورة 25 يناير (عيد الشرطة) الثلاثاء 25 يناير 2022 عيد تحرير سيناء الاثنين 25 أبريل 2022 عيد شم النسيم الاثنين 25 أبريل 2022 عيد العمال الأحد 1 مايو 2022 عيد الفطر المبارك الثلاثاء 3 مايو وحتي الخميس 5 مايو 2022 عيد ثورة 30 يونيو الخميس 30 يونيو 2022 وقفة عرفات السبت 9 يوليو 2022 عيد الأضحى المبارك الأحد 10 يوليو وحتي الأربعاء 13 يوليو 2022 عيد ثورة 23 يوليو السبت 23 يوليو 2022 رأس السنة الهجرية السبت 30 يوليو 2022 عيد نصر أكتوبر الخميس 6 أكتوبر 2022 المولد النبوي الشريف السبت 8 أكتوبر 2022

من المنتظر ترحيل بعض الإجازات إلي نهاية الأسبوع طبقا لقرارات مجلس الوزراء والتي تم تطبيقها علي الإجازات خلال عام 2021

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