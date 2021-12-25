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انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 في مصر من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من المتابعين عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 لمعرفة مواعيد الأعياد والمناسبات العامة في مصر وذلك لترتيب المواعيد والأعمال الخاصة حتي لا تتعارض مع مواعيد الأعياد ويحتفل الشعب المصري بالعديد من الأعياد منها الدينية والوطنية وعيد العمال وعيد شم النسيم ونقدم لكم اليوم متابعينا الأعزاء متابعي موقعنا مصر فايف مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 والتي يستحق عنها العامل في القطاع العام والقطاع الخاص أجر كامل طبقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة نتمنى لكم متابعينا الاستمتاع بالأعياد والإجازات لعام 2022.
مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022
نعرض لكم متابعينا خلال السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر ويتميز المصريون بالاحتفال بالعديد من الأعياد والمناسبات خلال السنة لعل أهمها:
أهم الأعياد الدينية خلال عام 2022
- عيد الفطر المبارك
- عيد الأضحى المبارك
- المولد النبوي الشريف
- عيد رأس السنة الهجرية
- عيد الميلاد للشرقيين
أهم الأعياد الوطنية عام 2022
- عيد ثورة 25 يناير
- عيد ثورة 30 يونيو
- عيد ثورة 23 يوليو
- عيد 6 أكتوبر
- عيد تحرير سيناء
أهم أعياد 2022
- عيد العمال
- عيد شم النسيم
|العيد
|موعد الإجازة الرسمية
|عيد الميلاد للشرقيين
|الجمعة 7 يناير 2022
|عيد ثورة 25 يناير (عيد الشرطة)
|الثلاثاء 25 يناير 2022
|عيد تحرير سيناء
|الاثنين 25 أبريل 2022
|عيد شم النسيم
|الاثنين 25 أبريل 2022
|عيد العمال
|الأحد 1 مايو 2022
|عيد الفطر المبارك
|الثلاثاء 3 مايو وحتي الخميس 5 مايو 2022
|عيد ثورة 30 يونيو
|الخميس 30 يونيو 2022
|وقفة عرفات
|السبت 9 يوليو 2022
|عيد الأضحى المبارك
|الأحد 10 يوليو وحتي الأربعاء 13 يوليو 2022
|عيد ثورة 23 يوليو
|السبت 23 يوليو 2022
|رأس السنة الهجرية
|السبت 30 يوليو 2022
|عيد نصر أكتوبر
|الخميس 6 أكتوبر 2022
|المولد النبوي الشريف
|السبت 8 أكتوبر 2022
من المنتظر ترحيل بعض الإجازات إلي نهاية الأسبوع طبقا لقرارات مجلس الوزراء والتي تم تطبيقها علي الإجازات خلال عام 2021
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد الإجازات الرسمية خلال عام 2022 في مصر من شهر يناير وحتي شهر ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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