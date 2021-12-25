/668142/بعد-٤-شهور-من-تعيينه-إقالة-عميد-طب-بنات-الأزهر-بالقاهرة

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إقالة الدكتور هشام فرهود عميد طب بنات بالقاهرة، من منصبه بعد أربعة أشهر من تعيينه.

دوت الخليج

إقالة عميد طب بنات الأزهر بالقاهرة

كما قرر رئيس جامعة الأزهر، تكليف الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي وكيل كلية طب البنات بالقاهرة، للدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد الكلية.

هذا ولم يصدر بيان من جامعة الأزهر بشأن التفاصيل المتعلقة بإقالة الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب جامعة القاهرة.

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هذا وكان الرئيس الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قد أعلن فى وقت لاحق، تفعيل قرار انضمام كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة بمجمع الكليات الأخرى.

كما أكد على المنهج المتبع من قبل الأزهر بشأن تنظيم العمل الأزهري يؤكد على المضي قدمًا نحو التميز والريادة محليًا ودوليًا وإقليميا.

والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، هى أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم وأطفال الأنابيب بكلية طب بنات الأزهر القاهرة، كما تولت أيضًا وكالة كلية الطب للدراسات العليا والبحوث. " متابعة الحمل.