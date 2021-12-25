/668146/أنا-مش-بهادي-حد-وهنمنع-البناء-على-المحاور-أبرز-تصريحات-الرئيس-في-احتفالية-اليوم

شهد اليوم السبت احتفالية افتتاح عددًا من المشروعات القومية التي عملت على تنفيذها الدولة مؤخرًا في عدد من محافظات الصعيد، الأمر الذي وجهت له الحكومة أصابع الاهتمام لتحقيق حياة كريمة توفر مطالب المواطنين في الوجة القبلي. خلال السطور القليلة التالية يرصد "دوت الخليج" أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي اقيمت اليوم في الصعيد.

دوت الخليج

السيسي يوجه القوات المسلحة والداخلية بالتعامل مع المصانع الغير مرخصة

خلال كلمة وزيرة الصناعة الدكتورة نفين جامع، وعرضها للمشروعات القومية والمجمعات الصناعية التي قامت بها الدولة خلال الآونة الأخيرة في الصعيد، استوقفها الرئيس ليؤكد دعم الدولة الكامل لأصحاب المصانع والشركات في القطاع الخاص، حيث طالب منهم التقرب والعمل مع الحكومة. ووجه السيسي الأوامر لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بالتعامل مع المصانع الغير مرخصة والعمل على تقنينها للدخول في المسار الصحيح للدولة.

السيسي: أوعو تفتكروا أن البلد هدفها استجداء ضرائب

وفي تصريح آخر للرئيس السيسي، خلال الاحتفالية، أكد أن الدولة تقوم بكافة الجهود من أجل تعزيز النشاط الصناعي، مضيفًا:" مدينة الروبيكي قبل التصدي لتطويرها كان موضوعة فى إطار التخطيط منذ 2004، لكنها دخلت فى الإنتاج الحقيقي منذ سنتين فقط". كما أشار السيسي إلى أهمية العمل على تقنين المصانع التي تعمل بدون ترخيص، مستكملًا: "أوعوا تفتكروا أن البلد هدفها استجداء ضرائب.. حركتنا حركة بناء وليست حركة حساب”.

السيسي لمقاول: اشتغل وخد 25% من ولما تخلص هتاخد الباقي

وخلال عرض وزير النقل للمشروعات التي تم تنفيذها للطرق والكباري، مؤكدًا أنه يوجد 3 كباري لم يتم العمل فيهم بعد، ليقاطعه الرئيس متسائلًا عن المقاولين الذين ينفذذون المشروعات، حيث قال إلى أحدهم: "تشتغل فى محاور «دشنا» ولما تخلصه تاخد الفلوس بعدها سنة، مضيفًا:" لا خلاص هاتعمله وتاخد 25% والباقي هانديهولك وقت آخر".

وتابع:" الناس اللى شغالة مع الدولة جدعان اوى، مضيفًا:" أنتم عارفين يعني اية ينفذ مشاريع بقيمة مليارات وياخد 25% فقط".

السيسي: هنمنع البناء على المحاور نهائيا

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المحاور والطرق الجديدة التي يتم إنشائها خلال هذه الفترة، يجب المحافظة على أرض فراغ بجابنها وعدم التعدي على حرمها والبناء عليه، مشيرًا: "دي مهمة القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وعدم البناء بجانب المحاور مع الحفاظ على الوضع القائم وعدم التغيير فيه".

السيسي: نعمل على توفير متطلبات السوق المحلي

تعمل الحكومة الفترة الحالية على توفير متطلبات السوق المحلي، وهناك تجربة آخرى في مدينة الأساس والتي كان من المفترض أن نوفر فيها عددًا من المنشآت التي تخدم المواطن هناك، هذا ما قاله الرئيس السيسي، مشيرًا: أ، المنتج المحلي قوي وجيد للغاية، ولكن يجب أن يكون المصنع لهذه الخامات لدية إمكانية التطور والتجديد.

السيسي: أنا مش بهادي حد انا بتاع شغل بس

تصدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، عن محافظة قنا، بعد مطالبة الأخير بأن يهادي الرئيس عمال مصانع الأسمنت بجنوب الصعيد، مقابل الخصومات التى تم تطبيقها عليهم فى وقت لاحق. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي موجهًا حديثه للنائب مصطفى محمود مصطفى:" أنا مش بهادي حد، أنا بعمل شغلي بس ولو عايزين تكرموهم اكرموهم أنتم".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا حديثه لعضو مجلس النواب، مصطفى محمود مصطفى:" الكلام دا تشوفه مع رئيس الوزراء، أنا ماليش دعوة".

هذا ولا تزال الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى وبشكل دائم تقديم أقصى مجهود فى تنفيذ وإعداد المشاريع القومية.