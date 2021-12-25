/668148/النائب-محمد-عزت-يلتقي-آهالي-قرية-النبيرة-بإيتاي-البارود-للاستماع-لمشاكل-القرية

وذلك للاطلاع علي مشاكل أهالي القرية المذكورة والعمل علي حل المشاكل ومن ضمن هذة المشاكل التي تتعلق بالقرية هي مشكلة المعهد الديني ومشكلة الصرف الصحي و عمل بئر ارتوازي لمياه الري بالقرية.

النائب محمد عزت يلتقي آهالي قرية النبيرة بإيتاي البارود للاستماع لمشاكل القرية

والجدير بالذكر أنه تم التواصل مع المهندس وكيل وزارة الري بالبحيره و وعد بحل الموضوع و توجه بعض أهالي القريه له يوم الأحد للمتابعة علي ارض الواقع.

واكد أهالي القرية بأن النائب محمد عزت دائم التواجد بين أهالي دائرته مما جعله يحظي بالنصيب الأكبر في قلب محبيه من أهالي الدائرة وهذه ظاهرة لم تحدث من أي من النواب بأنه متواجد بين أهالي الدائرة الليل قبل النهار للتعرف علي المشاكل التي تواجه أهالي الدائرة لبذل قصارى جهده لمقابلة المواطنين في مكتبه والاستماع لشكواهم.

أشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بالجهود المبذولة للأطقم الطبية والمسئولين بمراكز ومدن المحافظة ، لما بذلوه من جهد في نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ووصول نسبة التطعيم ١٠٠٪ ، حيث حققت الحملة الهدف المرجو منها .

وقدم محافظ البحيرة ، الشكر إلى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على التعاون مع الأطقم الطبية، والذي ساهم في سرعة الانتهاء من تطعيم الأطفال .

من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة ، أن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال إستمرت على مدار ٦ أيام ونجحت من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في تطعيم الأطفال المستهدفين من عمر يوم وحتى ٥ سنوات ، لافتاً إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات للحد من إنتشار فيروس كورونا.