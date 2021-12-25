/668149/القبض-على-مستريح-أستولى-على-3-مليون-و250-الف-من-الاهالي-بسوهاج

نجح ضباط مباحث الاموال العامة في سوهاج في القبض على تاجر مواد غذائية، يقطن بدائرة مركز سوهاج، قام بالاستيلاء على 3 مليون و250 الف، من عدد من المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة المواد الغذائية مقابل ارباح شهرية خلاف رأس المال ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مباحث الاموال العامة بالمديرية بورود معلومات وبلاغات بقيام المدعو" ي م" ويقطن دائرة مركز سوهاج ويعمل تاجر مواد غذائية بتلقي مبالغ من بعض الاهالي وعددهم خمسة، بحجة تشغيلها مقابل ربح شهري خلاف المبلغ الاصلي، ولم يقم بالوفاء بالاتفاق الذى بينة وبين الاهالي.

تحركت حملة بعد استئذان النيابة وتم القبض على المتهم، وتبين استيلائه على 3 ملايين و250 الف من 5 افراد وعدم قيامة بسداد الارباح المتفق عليها، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

احتراق سيارة ملاكى في سوهاج

تسبب ماس كهربائي فى احتراق سيارة ملاكي يمتلكها مزارع بناحية مركز جهينة شمال سوهاج، وتم السيطرة على الحريق وإطفاءه.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة شمال غرب المحافظة يفيد بنشوب حريق بسيارة بناحية دائرة المركز .

انتقل على الفور مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بسيارة ملاكي ملك المدعو " محمد م ع م " 61 عام مزارع ويقيم بندر جهينة وتم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي أثناء تشغيل السيارة وأضاف باحتراق جزء من مقدمتها ونفي الشبهة الجنائية وأخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية وتحرر المحضر اللازم.

حبس مؤسس حملة تنظيف المقابر بسوهاج

قررت نيابة سوهاج مساء اليوم حبس مؤسس حملة تنظيف المقابر في سوهاج 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاستيلاء علي اموال المواطنين بمحافظة سوهاج عن طريق ايهامهم بفك السحر و الشعوذة.

سبق والقت قوات الامن في سوهاج القبض على المدعو سابق الذكر نتيجة السحر والشعوذة والاستيلاء على اموال المواطنين، والعبث في المقابر، بحجة استخراج الاسحار والاعمال، وعثر بحوزته على كتب تفيد السحر ومنها ما هو طلاسم وهاتف علية ما يفيد مزاولة السحر والشعوذة.