/668143/مايسة-عطوة-الرئيس-السيسي-رفع-شعارالتقنين-دون-الحبس-لاصحاب-المصانع-لاستكمال-خطوات-التنمية

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تقنين أوضاع الوحدات الصناعية المخالفة لتعزيز التنمية والبناء، دون اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم بل العمل على التوجيه وتقنين الاوضاع المخالفة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مايسة عطوة بشأن افتتاحات الصعيد

افتتاحات الصعيد

وأضافت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس بعثت بالامل لدى المستثمرين واصحاب المصانع، وجعلت منهم شركاء لا جناة يحاسبون قانونا على جرم سببه جائحة كورونا والحالة الاقتصادية، فالملاحقة القانونية كانت تحول دون التقدم والتنمية واستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بدأها فخامة الرئيس، وبعد توجيهات فخامة الرئيس اصبح عنوان الاستثمار فى مصر "التقنين لا الحبس ولاغرامات".

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقنين الاوضاع القانونية للمصانع والمحال المخالفة دون الحبس او الغرامات او التقييد، بل التوجيه نحو تصحيح الاوضاع.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المشروعات التنموية، التى تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد والتى يأتى على رأسها محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص، الذى يربط بين مدينتى قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 19 كيلو متر وعرض 21 مترويضم المحور 30 عملا صناعيا لحل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف منها 15 كوبرى بتكلفة مالية بلغت 1,5 مليار جنيه.