«صوتها سبب ضياع حلمها»..ما لا تعرفه عن نعيمة الصغير في ذكرى ميلادها

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تشتهر الفنانة نعيمة الصغير بأدوار الشر بشكل كبير، وأسمها مرهون بأدوار الشر، ومشهورة بأسم "الكتعة"، وعرفت بين الأطفال بهذا الأسم نظرًا لشخصيتها في فيلم العفاريت التي لاقت شهرة كبيرة.

ويعرض لكم موقع دوت الخليج تفاصيل عن حياة الراحلة نعيمة الصغير في ذكري ميلادها، وذلك خلال السطور القادمة.

معلومات عن نعيمة الصغير

ولدت في الإسكندرية، و أسمها الكامل "نعيمة عبد المجيد عبد الجواد" المشهورة بـ"نعيمة الصغير” نسبة الي زوجها محمد الصغير ،غنت المونولوجات والأغاني البسيطة مع زوجها، ثم عملا معًا في فرقة إبراهيم حمودة، ثم انتقلا إلى فرقة إسماعيل ياسين.

بداية الفنانة نعيمة الصغير

كانت تحلم أن تكون مطربة، وبدأت حياتها الفنية من خلال فيلم اليتيمين والذي لعبت فيه دور مطربة،بالرغم من أنها ليست من نجوم السينما، ولا تتمتع بجمالهن، ورشاقتهن، ولا تهتم بالموضة، إلا أنها سرقت الأضواء، وفي كل عمل شاركت فيه حظيت بحب وتقدير الجمهور لأدائها الطبيعي.

اتجهت للعمل في السينما في الأربعينيات، لم تهتم كثيرا بالعمل في التلفزيون أو المسرح، ونجحت في أدوار الأم القاسية والعجوز المتصابية بالإضافة لأدوار كوميدية خفيفة الظل، من أشهر أدوارها دور "ناظلة" في فيلم الشقة من حق الزوجة.

شهرتها بأدوار الشر

كان دورها في “القاهرة 30” سببا في شهرتها، ولمعت في أداء دور الشريرة خفيفة الظل، واختطفها التليفزيون، ومثلت أكثر من عمل تليفزيوني ناجح، وكانت تحفظ أدوارها بتلقائية شديدة، وتعتمد دائما علي ذاكرتها في حفظ الحوار. وأصبحت نعيمة “العامل المشترك” في معظم الأعمال التلفزيونية والسينمائية بعد أن اشتهرت بأدوار “الحماة” الشريرة خفيفة الظل.

فاصلة تحول صوتها من الرقة للخشونة

حرمت الفنانة نعيمة الصغير من صوتها الرقيق، التي كانت تغني به، وتحول الي صوت خشن، وذلك نتيجة لتعرضها لحادث مدبر في بداية حياتها الفنية من احدي زميلاتها، حيث روت في أحد اللقاءات التلفزيونية أن السبب في ذلك يعود الي أن احدي زميلاتها وضعت لها مادة في كوب الشاي لكي تموت، ولكن بسبب بنية جسدها القوية نجت من الموت بأعجوبة، ولكن ظل تأثير المادة السامة علي الأحبال الصوتية، ومن هنا كانت نقظة تحول كبيرة في حياتها وتركت الغناء،و اتجهت للتمثيل في السينما و التلفزيون و قضي ذلك الأمر علي حلمها في الغناء.

رحيل نعيمة الصغير

ورحلت الفنانة نعيمة الصغير في صمت عن عمر ناهز 70 عامًا، حيث لم يكن هناك خلف نعشها إلا الفنان الراحل “يونس شلبي” والزعيم “عادل إمام” وعدد من جيرانها فقط.