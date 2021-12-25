أشرف رشاد: مستقبل وطن تجربة حزبية شبابية والأكثر تأثيراً فى الشارع

/668147/أشرف-رشاد-مستقبل-وطن-تجربة-حزبية-شبابية-والأكثر-تأثيرا-فى-الشارع

قال المهندس أشرف رشاد الشريف،النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام للحزب، ممثل الأغلبية، رئبس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب ، أن حزب مستقبل وطن يمثل تجربة حزبية شبابية ظهرت فى أعقاب ثورة 30 يونيو الشعبية المجيدة، موضحاً أن نجاح الحزب يرجع إلى امتلاكه مقومات وإمكانيات التنظيم والتخطيط والعمل الميداني وسط المواطنين ليصبح الحزب الأكثر تأثيراً فى الشارع بما يقدمه من أنشطة متنوعة سياسية وبرلمانية ومجتمعية وإنسانية.

مركز مستقبل وطن للدراسات الاستراتيجية

دوت الخليج يرصد كلمة ممثل الأغلبية خلال لقائه بوفد طلاب جامعة السويس فى مركز مستقبل وطن للدرسات

وتبادل ممثل الأغلبية، الحوار والنقاش مع طلاب كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، مجيباً على كل التساؤلات المُثارة لديهم حول الحزب والقضايا المختلفة

هذا وعقد مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب يوماً تدريبياً وتوعوياً لوفد من طلاب كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، وتضمن اليوم مجموعة من اللقاءات وورش العمل حول القضايا المحلية والدولية لتنمية مهاراتهم البحثية والتحليلية، وتوعيتهم بالمخاطر والتحديات الوطنية، وإطلاعهم على تطورات القضايا المختلفة.

وتأتي تلك اللقاءات الطلابية التى ينظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب مستقبل وطن فى إطار الدور الوطني والتوعوي للمركز والحزب، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى بناء الإنسان المصري، وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد مشاركة نحو 30 طالباً وعضو هيئة تدريس من كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس برئاسة د. لبنى غريب ود. محمد شاكر وأ. هيثم عمران وأ. رحمة جمال، وفريق عمل مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية من باحثين وإداريين برئاسة د. أحمد الخطيب مدير المركز. وأُختتم اللقاء بتقديم الحزب عدد من الهديا التذكارية للوفد الطلابي، وإعلان مركز مستقبل وطن للدراسات عن توفير عدد من الفرص التدريبية الصيفية للطلاب المتميزين.

وقال رئيس المركز أن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية أصبح أحد مراكز الأبحاث والتحليل المهمة، ويمثل تجربة رائدة تُضاف إلى سلسلة إنجازات الحزب.

وأوضح أن المركز تأسس في يونيو ٢٠١٧ ومستمر فى أداء دوره لأكثر ٤ سنوات حتى الآن، موجهاً الشكر للمهندس أشرف رشاد الشريف على دعمه المستمر للمركز منذ طرح الفكرة، مشيراً إلى أن المركز أصدر نحو ثلاثة آلاف إصدار متنوع من دراسات وتقارير وتقديرات وأوراق سياسات.