ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر.. أبرز مشروعات وزارة النقل

وكان لمحافظة البحر الأحمر نصيبا كبيرا من عملية التنمية فى مجالات عدة، أهمها مشروعات الطرق ومنها مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر "سفاجا- القصير- مرسى علم"، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم.
ويأتى مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر "سفاجا- القصير- مرسى علم" من بين أبرز المشروعات التى تنفذها وزارة النقل لخدمة مواطنى مدن جنوب محافظة البحر الاحمر، فى إطار خطة التنمية الحقيقية لفتح مدن جديدة وخلق مشروعات جديدة بطرق حديثة بأعلى معدلات الأمان، حيث يأتى تنفيذ المشروع القومى للطرق الذى يهدف إلى إضافة 7000 كم طرق إلى أطوال الشبكة الحالية ليصل إجمالى أطوالها إلى 30 ألف كيلو متر تم الانتهاء من مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر "سفاجا- القصير- مرسى علم"، بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.
وقال واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، إن مشروع ازدواج طريق "سفاجا - القصير - مرسى علم"، يعتبر استكمالا لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من ازدواج الطريق لمسافة 35 كم جنوب مدينة سفاجا، وإنشاء مسار جديد موازى للطريق القائم بعدد 2 حارة باجمالى عرض 9.2 متر، مؤكدًا أن المشروع يأتى ضمن أهم مشروعات الطرق بالمحافظة.
وأضاف رئيس مدينة مرسى علم، أن الطرق الجديدة التى افتتحها الرئيس اليوم يساهم فى سرعة الوصول للمدن الرئيسية بالبحر الأحمر، ويساهم فى تحقيق أهداف التنمية السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد مساره، بداية من سفاجا وحتى آخر نقطة له بمرسى علم.
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