وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد ورشة عمل حول ”التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ...

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل تحت عنوان "التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص" ؛ وذلك استجابة لطلب مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، د.شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط، وممثلي وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
واستعرضت د.غادة خليل أهداف المشروع، موضحة أن الهدف من مشروع رواد 2030، يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.
وأضافت خليل أن المشروع يوفر للشباب مجموعة من البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال، هذا فضلًا عن إطلاق عدد من حملات توعية، وإقامة والمشاركة في عدد من حاضنات الأعمال، لمساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، مضيفة أن مشروع رواد 2030 يقوم بالاستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين على أعلى مستوى لمساعدة الشباب ونشر فكر ريادة الأعمال بينهم، مشيرة إلى أنه تم تدريب حوالي ٤٠ مدرسة من مدارس الجيزة ضمن حملة ابدأ مستقبلك مدارس، وهناك تطلع لتعميم التجربة بكل مدارس الجيزة.
وحول رؤى وأهداف وحدات تكافؤ الفرص أوضحت د.شيماء سراج أن رؤية الوحدة بدأت بإرساء مبدأ تكافو الفرص بین الموظفين والموظفات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة، موضحه أنه تم الانتهاء بأن تكون الوحدة نموذجًا متميزًا يحتذى به، وفعالًا في تحقيق التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والمجتمع المدني، لضمان تحقق استدامة تكافؤ الفرص على كافة الأصعدة.
وناقش الاجتماع سبل تدعيم التعاون ما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، بشأن برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030 ومشروع رواد 2030، وبرنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخلص الاجتماع إلى العمل على وضع إطار منظم لدعم نقاط التعاون.
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