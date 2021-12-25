مصر تعرب عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلاديش في ضحايا حريق عبارة...

تُعرب جمهورية مصر العربية، اليوم 25 ديسمبر الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة في ضحايا حريق عبارة في جنوب البلاد، مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى.
كما تتقدم مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لكافة المصابين. وتؤكد مصر على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنجلاديش في هذا الحادث الأليم.
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