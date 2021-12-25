/668153/محمد-السلاب-السيسي-يقود-نهضة-تنموية-غير-مسبوقة-في-صعيد-مصر

قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي يقود نهضة صناعية شاملة وغير مسبوقة في صعيد مصر ستطوي إلى الأبد صفحة التهميش ونقص الخدمات الذي كانت تعاني منه محافظات صعيد مصر لسنوات طويلة معتبرا أن الرئيس السيسي يعيد كتابة تاريخ الصعيد من جديد بحسب تعبيره.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد السلاب بشأن افتتاحات الصعيد

افتتاحات الصعيد

وأشار السلاب إلى أن إعلان الحكومة بأن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة و المستدامة بمحافظات الصعيد يأتى على رأس أولويات خطة عملها هو تأكيد على أن القيادة السياسية تنظر لصعيد مصر بإعتباره قاطرة التنمية وأن هناك رغبة حقيقية لتحقيق أقصى إستفادة ممكن من موارد وإمكانات صعيد مصر بما يعود بالنفع العام على الوطن.

وأكد السلاب أن حزمة الإجراءات التنموية التي نحن بصدد تطبيقها في صعيد مصر والتي تضمنت إنشاء ١٠ مجمعات صناعية في محافظات صعيد مصر وتوفير الآلاف من فرص العمل وتمويل ما يقرب من مليون مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر من المتوقع أن تغير وجه الحياة في محافظات الصعيد وتنعكس على إرتفاع معدلات الدخل للمواطن.