«أبو صدام» يتربع على عرش إيرادات شباك التذاكر ويليه فيلم «مربع برمودة»

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تتنافس 8 أفلام مصرية بدور العرض السينمائي، وهي: «أبو صدام، مربع برمودة، برا المنهج، ريستا، المحكمة، عروستي، الإنس والنمس و البعض لا يذهب للمأذون مرتين» علي إيرادات الأفلام.

دوت الخليج يرصد الإيرادات التي حققتها الأفلام المصرية أمس الجمعة بدور العرض السينمائي.

وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الجمعة 24 ديسمبر إيرادات بلغت 877 ألف و 187 جنيهًا، موزعة على النحو التالي:

فيلم «أبو صدام»

و استطاع فيلم «أبو صدام» أن يحقق نجاحًا ساحقًا منذ طرحه بدور العرض السينمائية، حيث احتل صدارة قائمة الأفلام المتنافسة ب 231 ألفًا و 539 جنيه.

وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائى وأقيمت سجادة حمراء لأبطال وحضور العمل، حيث حرض على الحضور ومشاهدة العمل، عبير صبري، درة، آسر ياسين، أمير المصري، عمر الشناوي، تامر حبيب، احمد داوود وزوجته علا رشدى، مريم الخشت، سارة نخلة، ناهد السباعي، إنجى المقدم، أروى جودة، رشا مهدى، جورجينا طواف، سينتيا خليفة، هبة السيسى.

فيلم «أبو صدام» هو أولى إنتاجات الأفلام لشركة «سي سينما»، ومن بطولة محمد ممدوح وأحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تأليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.

ويجسد ممدوح خلال أحداث فيلم «أبو صدام» دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه.

فيلم «مربع برمودة»

هبط فيلم «مربع برمودة» إلى المركز الثاني بعد تحقيقه إيرادات بلغت 267 ألفًا و 129 جنيه.

تدور أحداث فيلم «مربع برمودا» حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وشيرين رضا، وتتوالي الأحداث وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

فيلم «برا المنهج»

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم «برا المنهج» محققًا 227 ألف و 643 جنية.

الفيلم بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ويجسد ماجد الكدوانى خلال الأحداث ، شخصية رجل أعمال حاد الطباع يسعى بشتى السبل إلى تحقيق أحلامه، في حين تقوم روبى بتجسيد دور مدرسة موسيقى في إحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

تدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك، مختبئاً من العالم، ز تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

فيلم «ريستا»

في المركز الرابع يأتي فيلم «ريستا»، والذي حقق إيراد قُدر ب 82 ألف و 729 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص.

والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، عائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ومريم الخوشت، وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، وإنتاج ايمن يوسف.

فيلم «المحكمة»

وجاء في المركز الخامس فيلم «المحكمة» بعد تحقيقه 25 ألف و 437.

فيلم «المحكمة»، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.

فيلم «عروستي»

ذهب المركز السادس لفيلم «عروستي» بعد تحقيقه 12 ألغ و 265 جنية.

«عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

فيلم «الإنس والنمس»

وحصل على المركز السابع فيلم «الإنس والنمس» محققًا 9 آلاف و 114 جنية.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية تحسين الشبراوي ويجسده محمد هنيدي.وهو موظف حكومي فقير يرث بيت رعب في ملاهي، ويتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفه عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع تحسين في حب منة شلبي التي تظهر بدور عفريته.

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»

وتزيل القائمة فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذي بلغ إيراده 21 ألف و 331 جنية.

العمل بطولة الفنان كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» حول إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.