/668152/اتحاد-المصريين-بالخارج-اهتمام-غير-مسبوق-بتطوير-صعيد-مصر

أكد عادل حنفي، نائب رئيس إتحاد عام المصريين بالسعودية، أن الصعيد يحظى باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بالافتتاحات الكبري والمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة لتنمية صعيد مصر.

دوت الخليج يرصد تعليق اتحاد المصريين بالخارج

اتحاد المصريين بالخارج

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المشروعات الكبرى التي يشهدها صعيد مصر، استكمال لجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال حنفي: الصعيد الذي عاش فترة كبيرة من الإهمال، تعود له الحياة من جديدة بفضل مشروعات تنموية عملاقة في كافة القطاعات، موضحا أن مشروعات تنمية الصعيد تضم محاور عديدة على رأسها افتتاح مصانع ومشروعات ضخمة تستوعب العمالة فى محافظات الصعيد بحيث يتحول لمنطقة جاذبة للعمال ، وليس منطقة طاردة كما كان قبل سنوات حيث كان الصعيد ضمن المناطق الأكثر احتياجا فضلاً عن تقديم خدمات النقل والصحة والتعليم للمواطنين فى صعيد مصر بنفس درجة وكفاءة الخدمات المقدمة للقاهرة الكبري و الدلتا ولا يخفى على سبيل المثال القطارات المتهالكة التى كانت وسيلة انتقال المواطنين فى الصعيد والان تقدم خدمة ممتازة ومتنوعة من قطارات امنة ونظيفة ومتطورة لتغطي إحتياجات جميع ابناء الصعيد فهناك القطارات المميزة التى تعادل المكيفة فى جودة الخدمات.

وأكد نائب رئيس الاتحاد، أن هناك تطور ملحوظ في كافة المجالات بصعيد مصر، بداية من المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن شبكة الطرق التي لا تقل جودة وكفاءة عن جودة الطرق فى الدول المتقدمة ، ويكفي الإشارة لربط الطريق الصحراوي الشرقى بالغربى بمحاور فى محافظات عدة مثل محور سمالوط النموذجي ومحور قوص وغيرها، فضلا عن أن هناك تطور ملحوظ فى المطارات بمنطقة صعيد مصر وهو ما ينعكس إيجابيا على المصريين بالخارج اللذين يصلون لمحافظاتهم مباشرة فى اسيوط وسوهاج والاقصر واسوان دون عناء ، و مشروع إقامة مصنع للسكر على سبيل المثال فى غرب ملوى بمحافظة المنيا يستوعب آلاف العمال فى محافظات الصعيد وبتكلفة تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات .