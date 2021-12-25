/668158/طارق-عبد-العزيز--مصر-كل-يوم-في-عيد-بفضل-استراتيجيه-الرئيس-السيسي-التنمويه
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن ماتم اليوم خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشاريع التنموية في محافظات الصعيد ، حلم يتحقق علي أرض الواقع من رئيس واعي يسير وفق استراتيجية وطنية تنمويه شاملة لجميع محافظات مصر وأن الصعيد يشهد تنميه لم يشهدها منذ عقود من الزمن.
دوت الخليج يرصد تعليق النائب طارق عبد العزيز بشأن تنمية الصعيد
تنمية الصعيد
واضاف عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي اعطي قبلة الحياة للصعيد وانار شعاع الامل الصعيد بعد سنوات من الظلام والاهمال وشق النور طريق التنميه في الصعيد ، وسيسجل التاريخ ماتم من إنجازات ويكتب انشودة نجاح بأيدي المصريين وبعزيمه القيادة السياسية التي أرادت أن تعطي الصعيد اولويه في الانشاءات والتنميه بإنفاق 2 تريليون جنيه لتعويض الصعيد علي مافاته من إهمال علي مر عقود من الزمن كما أكد الرئيس.
افتتاحات الصعيد
وتقدم عبد العزيز بالشكر للقيادة السياسيه علي ماتقوم به من إنجازات علي أرض المحروسه ، لتسير الدوله في الثورة التنمويه في الصعيد والدلتا ليكونا جناحي التنمية علي موعد مع بناء الجمهوريه الجديدة.
وثمن عضو الشيوخ مايقام من مشروعات وجهد سواء في الصعيد أو في محافظات الوجه البحري ومايتحقق في محافظة الدقهليه قلب الدلتا النابض ، موضحاً أن محافظات مصر كل يوم في عيد بفضل مجهودات الرئيس في إعطاء كل المحافظات حقها في التنميه والمشروعات العملاقه.
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